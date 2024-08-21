Выручка УК от доверительного управления выросла на 24% в первом полугодии

Выручка управляющих компаний (УК) от услуг доверительного управления (ДУ) в первом полугодии увеличилась на 24%, до 45,5 млрд рублей, подсчитал «Коммерсантъ» по данным отчетностей крупнейших по выручке 92 УК и групп.
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