Ван Нистелрой рассказал о реакции тен Хага на увольнение из «Манчестер Юнайтед»

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой рассказал, как Эрик тен Хаг отреагировал на увольнение.
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