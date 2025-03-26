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Закон, порядок, государство

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Дважды выбрал путь защитника: В Ижевске открыли мемориальную доску памяти погибшему на СВО ветерану пожарной охраны

Дважды выбрал путь защитника: В Ижевске открыли мемориальную доску памяти погибшему на СВО ветерану пожарной охраны

25 марта на фасаде пожарно-спасательной части №1 в Ижевске установили мемориальную доску в честь Анатолия Юшкова – пожарного-водителя, воина и отца троих детей, погибшего за освобождение Донбасса.

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