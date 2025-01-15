Маск назвал сломанной организацией подавшую на него в суд комиссию в США

Американский бизнесмен назвал комиссию по ценным бумагам сломанной организацией после того, как на него было подано заявление в суд по обвинению в нарушениях во время приобретения социальной сети Twitter (на данный момент X).
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