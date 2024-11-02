16 несносных мам, которым еще попробуй доказать, что дети уже давно выросли

Скорее рак на горе свистнет, нежели наши родители признают, что мы уже давно выросли. Некоторые мамы до самой старости видят в своих детях несмышленышей, которые без их подсказок не разберутся, как жить эту жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии