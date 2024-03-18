Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Боррель: главы МИД ЕС поддержали идею использовать активы РФ для помощи Киеву

Боррель: главы МИД ЕС поддержали идею использовать активы РФ для помощи Киеву

Главы МИД стран Евросоюза согласились использовать замороженные российские активы для военной помощи Украине, однако им нужен конкретный план реализации подобной идеи, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Комментарии
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федор
Мразота сморщенная Жопе ! Ты падла сперва что то заработай , а потом трать . Мелкий испанский воришка!
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