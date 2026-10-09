Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Чеченцев депортируют из Китая за дикий свадебный кортеж в городе. Это вам не в России кричать и стрелять из авто...

Чеченцев депортируют из Китая за дикий свадебный кортеж в городе. Это вам не в России кричать и стрелять из авто...

Чеченцы, по привычке, решили устроить кавказский кипиш посреди китайского мегаполиса. Получите и распишитесь: парадный кортеж с флагами так «впечатлил» местных жителей, что теперь новоиспеченные молодожёны и их гости рискуют отправиться на родину гораздо раньше медового месяца, причем чемоданы им поможет собрать местная полиция.

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