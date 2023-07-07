Эрдоган разразился антироссийской речью в присутствии Зеленского

Реджеп Эрдоган, переизбрание которого на президентский пост в Турции вызвало в некоторых российских СМИ ликование, подобное известию о победе Дональда Трампа в США несколькими годами ранее, заявил о поддержке Украины в военном конфликте с РФ.
Реджеп Эрдоган, переизбрание которого на президентский пост в Турции вызвало в некоторых российских СМИ ликование, подобное известию о победе Дональда Трампа в США несколькими годами ранее, заявил о поддержке Украины в военном конфликте с РФ.
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