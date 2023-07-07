smi.today

4 410 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Эрдоган разразился антироссийской речью в присутствии Зеленского

Эрдоган разразился антироссийской речью в присутствии Зеленского

Реджеп Эрдоган, переизбрание которого на президентский пост в Турции вызвало в некоторых российских СМИ ликование, подобное известию о победе Дональда Трампа в США несколькими годами ранее, заявил о поддержке Украины в военном конфликте с РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Евменеев
За отдых в Турции брать с тургандонов налог 1000%. И за ввоз турецкого дерьма на рынок 2000% налога
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх