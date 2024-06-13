Новосибирец отсидит три года за стрельбу в скандальном «Элтон-баре»

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил сибиряка Кирилла Луковкина к лишению свободы за стрельбу из травматического оружия у бара «Элтон», который стал скандально известным после того, как Железнодорожный суд Новосибирска привлек к административной ответственности владельцев бара «Элтон» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
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