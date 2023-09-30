Щербакова, Трусова, Загитова и другие российские фигуристы прибыли в Пекин для участия в шоу Magic on Ice

С 1 по 3 октября в столице Китая пройдет шоу с участием российских фигуристов Magic on Ice. В нем также выступят Алина Загитова, Алина Горбачева, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.