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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Щербакова, Трусова, Загитова и другие российские фигуристы прибыли в Пекин для участия в шоу Magic on Ice

С 1 по 3 октября в столице Китая пройдет шоу с участием российских фигуристов Magic on Ice. В нем также выступят Алина Загитова, Алина Горбачева, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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