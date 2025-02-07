Новости внутренней и внешней политики в России

Программный директор Академии политических наук и старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов заявил, что в составе Вооруженных сил Украины действует группа наемников из Финляндии, прибывших на Украину под видом медиков-волонтеров.