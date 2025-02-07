Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    Почему арестованные журналисты получают приглашения на Российские форумы. Это какой-то бред.Двух журналистов ...
  • Часовщик
    Вот уже холуи позорные,и тупые, отобрать хотят пиндосы,а угроза от России и Китая.Сими себя выставляют дебилами.Олаф Шольц назвал...
  • Сергей Семенов
    Да действительно, врач же когда больничный даёт не понимает надо его давать или нет. А тут целая КОМИССИЯ будет. Типа...Новые правила бол...

Степанов заявил, что финские наемники ВСУ прошли спецподготовку в тайной полиции

Программный директор Академии политических наук и старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов заявил, что в составе Вооруженных сил Украины действует группа наемников из Финляндии, прибывших на Украину под видом медиков-волонтеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх