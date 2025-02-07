Программный директор Академии политических наук и старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов заявил, что в составе Вооруженных сил Украины действует группа наемников из Финляндии, прибывших на Украину под видом медиков-волонтеров.
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