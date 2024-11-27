«Грамота.ру» назвала слово 2024 года 

Статистика упоминания слова «вайб» в интернете / © Грамота.ру / СКАН-Интерфакс Согласно разъяснению лингвистов, «вайб» — эмоциональное состояние или настроение, возникающее при общении с кем-то или при контакте с чем-либо.
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