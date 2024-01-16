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Bloomberg: госбанки Китая ужесточат ограничения для России после указа США

Bloomberg: госбанки Китая ужесточат ограничения для России после указа США

Государственные банки КНР начали ужесточать ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США санкционировали вторичные санкции в отношении зарубежных финансовых фирм, работающих с подсанкционными лицами из РФ.

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