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Во Франции предрекли глубокий беспорядок в экономике США при одном условии

Во Франции предрекли глубокий беспорядок в экономике США при одном условии

Если президент США Дональд Трамп уволит главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, то доверие к экономике страны пострадает еще больше, заявил в интервью La Tribune Dimanche заявил министр финансов Франции Эрик Ломбард.

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