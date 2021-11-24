Девушка спасла тонущего бурундука, и он построил домик рядом с ней

Мы в Lemurov.net узнали чудесную историю спасения бурундука. Делимся ею с вами! Девушка по имени Крисси, выйдя вод двор и окинув взглядом свои владения, вдруг заметила на дне детского бассейна что-то шевелящееся и пытающееся выбраться наружу.