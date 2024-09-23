СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. "План победы" Владимира Зеленского является прикрытием, в действительности же глава киевского режима прибыл в США, чтобы заручиться поддержкой Дональда Трампа и Камалы Харрис, отсутствие которой для него равносильно смертному приговору.