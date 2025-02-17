Участница шоу «Титаны» Наталья Есменеева поделилась впечатлениями

В этом ярком спортивном шоу между собой соревнуются атлеты, представляющие разные виды спорта. В новом сезоне 111 спортсменов из разных уголков страны борются за звание «титана» и приз в 10 миллионов рублей.
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