Спрос на аренду квартир вырос на 20% с начала года

Спрос на аренду квартир подскочил на 20% с начала года, сообщили «Известиям» участники рынка. Эксперты связывают ситуацию с сезонностью и снижением доступности ипотеки, платежи по которой за год выросли на 30-36%.
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