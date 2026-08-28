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Мареска в «Ман Сити» начал с двух побед в АПЛ после 0:3 от «Арсенала» в Суперкубке

«Манчестер Сити» обыграл « Кристал Пэлас » в матче 2-го тура английской Премьер-лиги (4:1). Эта победа стала второй для Энцо Марески во главе «горожан».

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