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100 Дорог

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Смогут ли туристы получить компенсацию от турецких авиакомпаний по новым правилам

Смогут ли туристы получить компенсацию от турецких авиакомпаний по новым правилам

p>Авиакомпании Турции теперь обязаны выплачивать пассажирам до 600 евро в случае задержек рейсов, что стало результатом изменений в законодательстве о правах пассажиров, принятых Главным управлением гражданской авиации страны .

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