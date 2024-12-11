Смогут ли туристы получить компенсацию от турецких авиакомпаний по новым правилам

p>Авиакомпании Турции теперь обязаны выплачивать пассажирам до 600 евро в случае задержек рейсов, что стало результатом изменений в законодательстве о правах пассажиров, принятых Главным управлением гражданской авиации страны .
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