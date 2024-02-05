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ИЗВЕСТИЯ iz

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В Германии указали на необходимость большей мобилизации на Украине

В Германии указали на необходимость большей мобилизации на Украине

Киев будет вынужден мобилизовать больше своих граждан в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 февраля сообщил глава рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

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