В Германии указали на необходимость большей мобилизации на Украине

Киев будет вынужден мобилизовать больше своих граждан в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 февраля сообщил глава рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.