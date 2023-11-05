Глава КС Зорькин: проблема коррупции в РФ приобрела опасный для жизни характер

Председатель Конституционного суда России (КС РФ) Валерий Зорькин высказал мнение, что коррупция в России приобрела опасный для жизни людей и общества характер, несмотря на то, что эта болезненная проблема осознается властью и обществом.
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