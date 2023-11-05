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Глава КС Зорькин: проблема коррупции в РФ приобрела опасный для жизни характер

Глава КС Зорькин: проблема коррупции в РФ приобрела опасный для жизни характер

Председатель Конституционного суда России (КС РФ) Валерий Зорькин высказал мнение, что коррупция в России приобрела опасный для жизни людей и общества характер, несмотря на то, что эта болезненная проблема осознается властью и обществом.

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Комментарии
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Михаил Кицис
Вы не помните кто в 2003 году объявил войну коррупции? Прошло 20 лет!  В мировой истории уже было столетняя война в 14 - 15 веках.
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2 д.
LD
Leon Dan
Молодец. Не боится наверху вести эти разговоры. Только его мало кто слушает.
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2 д.

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