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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Star Citizen вновь изменили дорожную карту. В версии Alpha 4.1 игроков жд...

Разработчики Star Citizen вновь изменили дорожную карту. В версии Alpha 4.1 игроков жд...

Разработчики Star Citizen вновь изменили дорожную карту. В версии Alpha 4.1 игроков ждет новая активностьЭта серия дайджестов о дорожной карте Star Citizen представляет собой, по сути, журнал изменений о том, что разработчики добавили, перенесли и убрали из текущей, публичной дорожной картыЧитать дальше → источник#Star_Citizen.

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