Разработчики Star Citizen вновь изменили дорожную карту. В версии Alpha 4.1 игроков жд...

Разработчики Star Citizen вновь изменили дорожную карту. В версии Alpha 4.1 игроков ждет новая активностьЭта серия дайджестов о дорожной карте Star Citizen представляет собой, по сути, журнал изменений о том, что разработчики добавили, перенесли и убрали из текущей, публичной дорожной картыЧитать дальше → источник#Star_Citizen.