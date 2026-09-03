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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Зачем бизнесу идти в мессенджер МАКС и как выстроить там коммуникацию с клиентами

Последние пару лет диджитал-ландшафт в России меняется быстрее, чем успевают перестраиваться маркетинговые команды.

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