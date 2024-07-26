МО РФ: расчет ОТРК "Искандер-М" уничтожил склад ВСУ в Краматорске

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" ВС РФ нанес ракетный удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск в промзоне Краматорска.
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