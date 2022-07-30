В МИД России дали оценку вояжу Пелоси в сторону Тайваня

Как с недавних пор известно буквально всему подключённому к интернету миру, спикер Палаты представителей США (как разъяснили в телеграм-канале “АНП”, этот пост сопоставим с должностью Вячеслава Володина в Госдуме) Нэнси Пелоси “куда-то полетела”.