Автоинспекторы Кабардино-Балкарии приняли участие в конференции войсковой части, где обсудили вопросы безопасности дорожного движения

Полицейские вместе с коллегами из военной автоинспекции встретились на конференции, посвященной безопасности дорожного движения.
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