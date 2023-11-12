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Требующих демобилизацию и отпуска критиков ситуации на СВО вывели на чистую воду

Требующих демобилизацию и отпуска критиков ситуации на СВО вывели на чистую воду

Российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян прокомментировал призывы некоторых известных деятелей, которые с особым усердием пытаются выпятить «недоработки» в вопросах, касающихся проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.

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