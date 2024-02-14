В ОДКБ сообщили о предстоящих учениях в Казахстане и странах СНГ

Учения "Нерушимое братство-2024" с участием войск стран ОДКБ пройдут осень на территории Казахстана.Сегодня начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков в ходе общения с журналистами сообщил, что в этом году организация проведёт несколько мероприятий совместной подготовки в Киргизии, Таджикистане и Казахстане.