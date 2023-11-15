Bloomberg: США незаметно увеличили количество помощи израильской армии

Объемы поставок военной помощи для Израиля были увеличены, несмотря на призывы Вашингтона избегать жертв среди гражданского населения в секторе Газа, передает агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
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