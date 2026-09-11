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ИА Регнум

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OZ: АдГ подала на Мерца заявление в полицию после его речи в бундестаге

OZ: АдГ подала на Мерца заявление в полицию после его речи в бундестаге

Партия «Альтернативы для Германии» (АдГ) подала заявление в полицию из-за высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

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