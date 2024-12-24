Эксперты: Центральная Европа и Молдавия пострадают от прекращения транзита газа

Возможное полное прекращение транзита российского газа через Украину с 2025 года в большей степени ощутят на себе Австрия, Словакия, Чехия, Италия, Молдавия и частично Венгрия, которые будут вынуждены закупать более дорогой СПГ или наращивать потребление угля, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение заместителя гендиректора Института национальной энергетики, эксперта аналитического центра "ИнфоТЭК" Александра Фролова.
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