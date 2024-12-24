Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
    БРЕД! ВСЕ ОНИ ПОНЯЛИ, ОДНАКО НА КРЮЧКЕ КОМПРОМАТА США ОБЯЗАНЫ ПЕТЬ ХОРОМ И ХОДИТЬ СТРОЕМ.ИМЕННО ТАК ТРЕБУЕТ ХОЗЯИН....Кнайсль: Европа н...
  • Наталья Котельникова
    Ну как НАДОЕЛИ и противны эти шоубизпроститутки. Эта баба о чём нибудь другом думать и говорить может? У неё вообще-т...Телеведущая Бород...
  • Людмила Лепаева
    Диаспоры отмажутРодители получат ...

Эксперты: Центральная Европа и Молдавия пострадают от прекращения транзита газа

Эксперты: Центральная Европа и Молдавия пострадают от прекращения транзита газа

Возможное полное прекращение транзита российского газа через Украину с 2025 года в большей степени ощутят на себе Австрия, Словакия, Чехия, Италия, Молдавия и частично Венгрия, которые будут вынуждены закупать более дорогой СПГ или наращивать потребление угля, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение заместителя гендиректора Института национальной энергетики, эксперта аналитического центра "ИнфоТЭК" Александра Фролова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх