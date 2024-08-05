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Царьград

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Компания Маска Neuralink вживила чип уже второму пациенту

Компания Маска Neuralink вживила чип уже второму пациенту

Впервые такой опыт проводился 28 января этого года.Илон Маск в подкасте американо-русского ученого Лекса Фридмана рассказал, что компания Neuralink в конце июля вживила нейрокомпьютерный интерфейс (BCI) второму пациенту.

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