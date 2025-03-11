Число погибших от атаки беспилотников в Подмосковье возросло до двух

Число жертв атаки украинских беспилотников на Московскую область увеличилось до двух. Как сообщил 11 марта губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице в соцсетях, скончался пострадавший от падения обломков беспилотника 50-летний житель города Видного — врачи четырежды пытались запустить его сердце, но спасти мужчину не удалось.
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