Захарова анонсировала подписание соглашения о сотрудничестве между «Зенитом» и «Шанхай Шэньхуа»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что «Зенит» в конце сентября отправится в Китай, где проведет товарищеский матч с местным «Шанхай Шэньхуа» и подпишет соглашение о сотрудничестве.
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