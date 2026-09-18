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Крымская газета

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На каких заправках в Крыму будут продавать бензин и дизель по сниженной цене 18 сентября

На каких заправках в Крыму будут продавать бензин и дизель по сниженной цене 18 сентября

Сегодня на 110 АЗС операторов «АТАН», «ТЭС», «Грифон» и «Формула» организована продажа топлива по сниженной цене — не выше 100 рублей за литр.

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