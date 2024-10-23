НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

Бизнесмен из Воронежа стал основным свидетелем в деле о взятках в Минобороны

Бизнесмен из Воронежа стал основным свидетелем в деле о взятках в Минобороны

В 2017 году следователи обнаружили 4 миллиона рублей в сейфе Демчика. Предполагается, что эти деньги были переданы гендиректором АО «Княгининская швейная фабрика» Александром Свистуновым в качестве взятки за госконтракт на поставку вещевого имущества для вооруженных сил.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх