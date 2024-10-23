Бизнесмен из Воронежа стал основным свидетелем в деле о взятках в Минобороны

В 2017 году следователи обнаружили 4 миллиона рублей в сейфе Демчика. Предполагается, что эти деньги были переданы гендиректором АО «Княгининская швейная фабрика» Александром Свистуновым в качестве взятки за госконтракт на поставку вещевого имущества для вооруженных сил.