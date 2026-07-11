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Клопп близок к назначению в сборную Германии. Достигнута принципиальная договоренность, остались детали

Юрген Клопп близок к назначению главным тренером сборной Германии. Немецкий футбольный союз (DFB) и 59-летний специалист достигли принципиальной договоренности о контракте до окончания ЧМ-2030.

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