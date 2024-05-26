Украинцы придумали новый способ побега за границу: главное за сутки

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Украинцы начали сбегать за границу новым путем, Дональд Трамп назвал Джо Байдена худшим президентом в истории США, российская ПВО сбила 29 воздушных целей на подлете к Белгороду.
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