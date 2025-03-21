Отдых — это обязанность. Сколько времени водитель может максимально провести за рулем

Для некоторых водителей в ПДД четко прописаны нормы времени управления авто и отдыха Дорожно-транспортное происшествие может произойти из-за того, что водитель либо не был достаточно внимательным, либо вообще уснул за рулем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии