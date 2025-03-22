Ценность России не только в ее территории, но также в чистой воде и чистом разуме. Об этом заявил депутат крымского парламента Владимир Константинов, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа том, что территориальный фактор обязывает Вашингтон вести дела с РФ.
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