Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 813 подписчиков

Орехи, ягоды, изюм: что ещё можно добавить в овсянку для увеличения её полезности

Орехи, ягоды, изюм: что ещё можно добавить в овсянку для увеличения её полезности

Простые и вкусные продукты способны сделать овсянку главным суперфудом на ваше столе.Овсяная каша сама по себе полезна для нашего организма, но её можно "прокачать" до уровня суперфуда, пишет издание Doctorpiter.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Шибайло
С тыквой и вкусно и полезно. Заменяет всё выше перечисленное, кроме юзюма и орехов.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх