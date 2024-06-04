Журнал об испанском футболе №3 (2024)

Сказка сказывается очень скоро. Сказок преизрядно – окончание сезона в Примере, Мендилибар на лет старости ставший заядлым собирателем еврокубков, совсем уж привычные победы Мадрида, в теперь уже прошлом евросезоне оформленные совершенно по-новому, бывший игрок, а ныне шикарный тренер Хаби Алонсо, которого на очень много процентов создала Нагоре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)