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Журнал об испанском футболе №3 (2024)

Журнал об испанском футболе №3 (2024)

Сказка сказывается очень скоро. Сказок преизрядно – окончание сезона в Примере, Мендилибар на лет старости ставший заядлым собирателем еврокубков, совсем уж привычные победы Мадрида, в теперь уже прошлом евросезоне оформленные совершенно по-новому, бывший игрок, а ныне шикарный тренер Хаби Алонсо, которого на очень много процентов создала Нагоре.

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