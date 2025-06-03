СЗ

Сергей Захаров

Согласен с Анатолием мы сами их приучаем что мы не ответим а потом плчимся что они запад так себя провакационно ведут вовремя недели по рукам помню нас старшие пацаны учили в детстве получил люлей от чужих пацанов неплачся нежалуйся старшим и неиди на мировую пока неответиш им неважно сильней они или старше тебя только тогда можно идти на мировую только тогда они поймут что можэш дать отпор и будут тебя нет небояца ауважать все уважают тех соперников которые уважают сами себя апримеш мир унижэным оскорбленым так тебя и дальше будут тыкать лицом вгрязь