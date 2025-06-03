Украина за атаку беспилотных летательных аппаратов по российским аэродромам заплатит высокую цену. Об этом сообщает британское издание UnHerd.
UnHerd: Украина дорого заплатит за атаку по российским аэродромам
Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Очередной раз утрутся. Разбудите Верховного, гибнут русские люди ,а он всё в дружбу играет с бывшими.
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7 час.
АА
Анатолий Ананатольев
Почему только "усраина", а где Англия, Франция, фашисты из Германии и Польши!!!!!! Или еще не пересекли КРАСНЫЕ ЛИНИИ!!! Чем дальше молчат от правительства, тем сложней накаливается обстановка!!!
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7 час.
СЗ
Сергей Захаров
Согласен с Анатолием мы сами их приучаем что мы не ответим а потом плчимся что они запад так себя провакационно ведут вовремя недели по рукам помню нас старшие пацаны учили в детстве получил люлей от чужих пацанов неплачся нежалуйся старшим и неиди на мировую пока неответиш им неважно сильней они или старше тебя только тогда можно идти на мировую только тогда они поймут что можэш дать отпор и будут тебя нет небояца ауважать все уважают тех соперников которые уважают сами себя апримеш мир унижэным оскорбленым так тебя и дальше будут тыкать лицом вгрязь
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5 час.
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