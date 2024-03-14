Тайные переговоры США с Ираном о хуситах

FT: США провели с Ираном тайные переговоры из-за атак хуситов США воспользовались непрямым каналом связи с Ираном, чтобы остановить атаки хуситов в Красном море и «предотвратить более масштабный конфликт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии