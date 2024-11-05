Новгородские полицейские изъяли восемьсот литров «левого» алкоголя

По информации пресс-службы УМВД по Новгородской области, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух новгородцев, подозреваемых в хранении и реализации немаркированной алкогольной продукции.