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Новгородские полицейские изъяли восемьсот литров «левого» алкоголя

Новгородские полицейские изъяли восемьсот литров «левого» алкоголя

По информации пресс-службы УМВД по Новгородской области, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух новгородцев, подозреваемых в хранении и реализации немаркированной алкогольной продукции.

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