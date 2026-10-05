Головин рассказал о приоритетах работы Комитета ГД по молодёжной политике в девятом созыве

Вопросы кибербезопасности в условиях развития цифровых технологий, а также борьба с потреблением вредных курительных смесей среди молодых людей станут основными в работе Комитета по молодёжной политике, рассказал «Дума ТВ» Герой России, глава комитета Владислав Головин («Единая Россия»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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