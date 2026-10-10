С начала года в Татарстане выполнили техническое обслуживание газового оборудования у более одного миллиона жителей

Об организации безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в Татарстане доложил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов в ходе республиканского совещания в Доме Правительства РТ.
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