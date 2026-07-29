«Бостон» рассматривал возможность подписания Леброна Джеймса

«Селтикс» рассматривали возможность подписания Леброна Джеймса на рынке свободных агентов. Как сообщает Дэйв Макменамин из ESPN, руководство клуба изучало вариант с приглашением четырехкратного чемпиона НБА , однако «Бостон» так и не вошел в число основных претендентов на игрока.