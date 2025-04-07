В течение предстоящей недели можно по всей России можно легко обменять монеты на бумажные деньги

Обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги в рамках акции «Монетная неделя» можно в банках и сетевых магазинах с 7 по 19 апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Российский парламент вплотную займется «животрепещущей» темой - отечественным матом
- С больной головы на здоровую: польские власти не унимаются - хотят все-таки обвинить Россию в гибели своего президента Качиньского в 2010 году
- Американцы не отправляют в Россию уже оплаченные запчасти для самолетов. Цена вопроса - полмиллиарда!
Свежие комментарии